è pronta a fare i primi passi nel calciomercato estivo, puntando su Facundocome primo acquisto. Il difensore, classe 2003, attualmente di proprietà della Juventus, ha trascorso la sua prima stagione in Italia con la Sampdoria, in Serie B.Le trattative tra Udinese e Juventus sono in corso per definire la formula del trasferimento, che dovrebbe avvenire con un prestito con diritto di riscatto.Durante la scorsa stagione di Serie B, Gonzalez ha accumulato 30 presenze con la Sampdoria, tra campionato e coppe, realizzando 2 gol e fornendo 1 assist. Il giovane difensore ha dimostrato il suo valore e ora è pronto a portare il suo talento alla squadra friulana.