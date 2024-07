Koopmeiners-Juventus: i prossimi step

Un conto sono i sogni. Un altro sono i desideri. Ancora un altro è realizzarli. Tutti step propedeutici alla realizzazione di un obiettivo, che è costruire un centrocampo ad altezza. Dimenticando molto presto le difficoltà del passato. Laè sul pezzo, c'è, è pronta a sferrare un super colpo.E stavolta no, non si fermerà davanti alle (grandi) richieste della controparte: conc'è un desiderio fortissimo di ritrovarsi in maglia bianconera. Giuntoli farà in modo di esaudirlo.Sono giorni caldi per la Juve, che ha chiuso Douglas Luiz e definito Khephren Thuram . Venerdì ci saranno le visite mediche di Di Gregorio e arriverà la seconda ufficialità di questo mercato, pronto a prendere ulteriori svincoli, anzi una strada ben precisa. Torino-Bergamo, la volontà è di fare andata e ritorno, con l'ultima parte con una compagnia un po' più allargata. A bordo ci sarà Teun, nei piani della Juventus, pronta adesso a sferrare il primo colpo, cioè la prima offerta.Quanto? Ecco: è ancora in fase di studio la proposta bianconera, con la dirigenza che spera al contempo di sfoltire la rosa e recuperare nuove risorse. Non necessariamente l'addio di un big finanzierebbe l'assalto a Koopmeiners, ma una serie di operazioni minori potrebbero certamente aiutarePerò la Juve ha posizionato Koop come priorità assoluta. Rabiot è già stato dimenticato.





