Il futuro alla Juventus



La decisione di Henry

Il centrocampista francese Khéphrennon prenderà parte alle prossime Olimpiadi con la, mentre si avvicina sempre di più al trasferimento alla. La decisione è stata confermata dal commissario tecnico della nazionale olimpica francese,Henry ha dichiarato: "I giocatori non sono ancora informati, abbiamo tempo fino a mezzanotte per dare la lista. Un giocatore è partito, Khéphren Thuram. La società dove andrà (la Juve) è contraria al suo arrivo. È molto difficile per quello che rappresenta".Il giovane centrocampista, attualmente in forza al, è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio francese. Il trasferimento alla Juventus rappresenterebbe un passo significativo nella sua carriera, offrendogli l'opportunità di giocare in una delle squadre più prestigiose d'Europa e di competere a livelli più alti, sia in Serie A che in Champions League.La mancata partecipazione di Thuram alle Olimpiadi sarebbe dunque dovuta alla ferma opposizione della, desiderosa di avere il giocatore disponibile per la preparazione pre-campionato. La società bianconera vede in Thuram un elemento chiave per il futuro e vuole assicurarsi che sia pronto per integrarsi immediatamente nella squadra.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui