Lasi prepara alla finestra di mercato invernale con diverse opzioni allo studio, sia in entrata che in uscita, per rinforzare la rosa in vista della seconda metà della stagione. Tra i nomi più caldi c’è quello di, centrale del, e di Milan Skriniar, ora ai margini del PSG, mentre tra le possibili uscite si fa strada l’ipotesi di un addio di. Ecco tutti gli aggiornamenti della giornata.Tra le notizie di oggi, ecco, tanto può ancora tornare a scriversi. Tipo? Lapotrebbe salutarenella finestra di gennaio. Il giovane attaccante, che non sta trovando abbastanza spazio e continuità, potrebbe cercare maggiore visibilità altrove. Al momento non si conoscono dettagli precisi sulle destinazioni, ma una cessione in prestito sembra la soluzione preferita dalla società bianconera, che intende far maturare il giocatore senza una perdita definitiva del cartellino.