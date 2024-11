Come stanno Douglas Luiz e Nico Gonzalez

Quando tornano Douglas Luiz e Nico Gonzalez?

Lacontinua a lavorare alla Continassa a ranghi ovviamente ridotti, senza i 13 giocatori attualmente impegnati con le rispettive Nazionali. Nella giornata di ieri, mercoledì 13 novembre, la squadra agli ordini diha svolto un test congiunto contro l'Under 20 di Magnanelli, al quale non hanno preso parte néné, che non sono ancora tornati a completa disposizione del tecnico bianconero.Douglas Luiz, finito ko nel riscaldamento di Juventus-Stoccarda, non ha riportato alcun tipo di lesione muscolare, ma il fastidio che l'ha colpito suggerisce massima cautela. Dopo la convocazione con il Lille, lo stesso Thiago Motta ha ribadito che le sensazioni del brasiliano non sono ancora ottimali e per questo motivo il giocatore non è andato nemmeno in panchina in occasione del Derby.Ancora più datata è l'assenza di Nico Gonzalez, infortunatosi lo scorso 2 ottobre contro il Lipsia e ormai fermo ai box da più di 40 giorni. L'ex Fiorentina ha rimediato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra, ma il recupero si è rivelato più lento e problematico del previsto. Esattamente come Douglas Luiz, anche l'argentino sta svolgendo un lavoro personalizzato, con l'obiettivo di tornare a disposizione dopo la sosta nazionali.La speranza di Thiago Motta è quella di riavere a disposizione entrambi per il primo impegno ufficiale dopo la sosta, che vedrà la Juventus impegnata il prossimo 23 novembre a San Siro contro il Milan. Quattro giorni dopo, invece, i bianconeri saranno di scena a Birmingham per affrontare l'Aston Villa nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Con la speranza di avere un Douglas e un Nico in più nel motore.





