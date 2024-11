Come si muoverà la Juventus sul mercato?

Obiettivo: rinforzare la difesa. Non con uno, ma con due innesti. È questo il nuovo piano alla, reso necessario dopo la conferma della lesione al crociato di Juan, il difensore colombiano fuori gioco per tutta la stagione. Nonostante le poche presenze accumulate finora, la sua assenza pesa, soprattutto per gli equilibri che stava iniziando a portare in squadra. Ora, con il mercato ancora lontano, ladovrà affrontare nove partite cruciali in cui adattarsi sarà essenziale.Nove gare senza Cabal, e con un gennaio fitto di impegni: Supercoppa, Champions League, campionato e forse anche Coppa Italia. Questa situazione ha portato Cristiano Giuntoli a rivedere le strategie iniziali. Se prima si discuteva se puntare su un difensore o su un attaccante, ora la scelta è chiara: servono due centrali, e l’idea di inserire un terzino sembra per ora accantonata.Stabilito il piano, resta da identificare chi potrebbe interpretarlo. Tra i nomi in cima alla lista c’è Dragusin: giovane, talentuoso, in cerca di spazio (solo 4 presenze in Premier finora) e già abituato al bianconero. Con le sue abilità in marcatura e il miglioramento nella lettura delle situazioni, potrebbe inserirsi bene nel gioco di Thiago Motta. Sullo sfondo rimangono altre opzioni, come Skriniar e il ritorno di fiamma per Kiwior, mentre la pista per Tah appare più complessa.4o