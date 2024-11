Stando a La Gazzetta dello Sport, non è da escludere che lapossa arrivare ad almeno una cessione per finanziare l'acquisto del difensore (o dei difensori) che si è reso necessario a seguito del doppio grave infortunio di Gleison Bremer e Juan Cabal. Sulla lista dei sacrificabili c'è anche, che in questa prima parte di stagione ha collezionato un totale di 329 minuti in 7 presenze complessive. E Cristiano Giuntoli fiuta una ricca plusvalenza: il classe 2004, ingaggiato dall'Anderlecht nel 2020 per 390mila euro, ora potrebbe infatti fruttare almeno una decina di milioni.