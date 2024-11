Chi è Harry Maguire

Il Manchester United

Ruolo e caratteristiche

La Nazionale

Lo storico degli infortuni

Quando scade il contratto di Maguire con il Manchester United

Il nome nuovo emerso oggi è quello di Eric Dier , in uscita dal Bayern Monaco e potenziale soluzione low cost. L'ex Tottenham non è il solo difensore, però, che viene accostato allain vista del mercato di gennaio, quando servirà almeno un rinforzo dopo il doppio grave infortunio di Gleison Bremer e Juan Cabal . Il Corriere dello Sport suggerisce anche l'ipotesi, che secondo quanto filtra dalla Premier League è seguito da varie big europee in virtù della sua situazione contrattuale: l'inglese classe 1993 è indubbiamente un profilo esperto e "maturo", in linea con l'identikit tracciato dai bianconeri , e in questa prima parte di stagione ha collezionato nove presenze in tutte le competizioni per un totale di 492 minuti (al momento è sua volta fermo per un problema fisico). Spesso criticato in patria, è in scadenza con ilma spera di trovare più spazio con il nuovo tecnico Ruben Amorim.Harry Maguire è un calciatore inglese di 31 anni che attualmente milita nel Manchester United. La sua carriera si è svolta esclusivamente nel suo Paese natale, dai primi passi mossi nello Sheffield United, allora in Championship, fino al trasferimento all'Hull City dove è rimasto dalla stagione 2014-15 al 2016-17 (con una breve parentesi al Wigan Athletic); a seguire il passaggio al Leicester e, nel 2019-20, l'approdo a Old Trafford. Per lui i Red Devils hanno speso addirittura, cosa che ha messo sulle sue spalle un notevole carico di aspettative e pressioni (a cui infatti sono spesso seguite critiche).Con la maglia dei Red Devils ha collezionato, ad oggi, 215 presenze in tutte le competizioni per un totale di 17.185 minuti in campo; all'attivo anche 12 goal, 8 assist, 47 cartellini gialli e un rosso (per doppia ammonizione).Il ruolo naturale di Maguire è quello di difensore centrale, di piede destro. Alto ben 194 centimetri e molto strutturato fisicamente, non è particolarmente rapido ma ha una buona resistenza su distanze medio-lunghe, cosa che gli permette di contenere abbastanza bene gli attaccanti più veloci.64 le presenze di Maguire con la Nazionale dei Tre Leoni in tutte le competizioni, per 5.605 minuti complessivi; per lui anche 7 reti e 2 assist. Escluso dall'ultimo Europeo, il classe 1993 era stato protagonista in quello precedente - perso in finale contro l'Italia - con cinque partite giocate e un goal.In questa prima parte di stagione Maguire ha dovuto saltare tre partite per problemi fisici (nel primo caso "solo" una botta, rimediata a fine settembre), mentre nel 2023-24 è stato fermo complessivamente 98 giorni - prima tra dicembre e gennaio per un infortunio all'inguine, poi nell'ultimo scorcio di annata per un guaio muscolare - dovendo dare forfait per 11 gare in totale.Il suo contratto scade il 30 giugno 2025, ma prevede un'opzione per il prolungamento su un'ulteriore stagione. Al momento, stando ai dati Transfermarkt, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 18 milioni di euro.