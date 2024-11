L'identikit del difensore che cerca la Juventus

Con la difesa bianconera a rischio emergenza totale, se verrà confermata la rottura del legamento crociato didopo il recente infortunio di, la Juventus dovrà valutare ogni possibile soluzione. Il mercato degli svincolati presenta qualche nome intrigante, ma difficilmente Giuntoli opterà per questa via: la priorità è tamponare la situazione con razionalità, evitando soluzioni di ripiego.Gli infortuni traumatici come quelli disono eventi imprevedibili, esarà chiamato a gestire la situazione con le risorse a disposizione, almeno fino all'apertura della finestra di mercato invernale.L'infortunio di Cabal arriva in un momento in cui il club stava già valutando l’opzione di rinforzare la difesa. Lunedì sera Giuntoli aveva delineato il tipo di giocatore che la Juventus sta cercando: «In questo momento stiamo esplorando il mercato, gennaio è sempre un periodo particolare per le trattative. Siamo alla finestra, valutiamo diverse opzioni ma senza ancora impegnarci su un nome preciso. Cerchiamo un giocatore disponibile, pronto a mettersi alla prova e a giocare in una squadra come la Juventus».L’identikit tracciato esclude profili troppo giovani o inesperti. Uno dei nomi papabili è Leo Ortiz, un difensore esperto che, pur non avendo mai giocato in Serie A, possiede esperienza e passaporto italiano, un requisito cruciale data la mancanza di slot per extracomunitari.





