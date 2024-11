Cabal, c'è la rottura del crociato: il comunicato

Tutto come da previsioni, purtroppo. Dopo Gleison Bremer, ancheha rimediato la rottura del crociato, grave infortunio che lo terrà ai box per tutta la stagione. La conferma è arrivata dagli esami svolti questa mattina al JMedical , dopo che il difensore è tornato anzitempo a Torino dal ritiro della Colombia dove già si era sottoposto ai primi accertamenti. Per la, dunque, è sempre più emergenza in difesa, in attesa del mercato di gennaio.Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Nella giornata di oggi il giocatore Juan Cabal è stato sottoposto, presso il J|medical, ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Cabal nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico".