Cabal al J|medical: le ultime

#Cabal è arrivato al JMedical per le visite strumentali pic.twitter.com/iMuHFit4U7 — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) November 14, 2024

è arrivato nella tarda mattinata di giovedì al J|medical per sottoporsi agli esami strumentali in seguito al serio infortunio al ginocchio patito con la maglia della Colombia. Il classe 2001, finito ko durante una sessione di allenamento con i Cafeteros, ha rimediato un'importante lesione al ginocchio che vedrebbe interessato anche il legamento crociato. Uno scenario decisamente pesante, dopo che la Juventus ha già perso Gleison Bremer per lo stesso problema.Giunto al J|medical, Cabal si sottoporrà agli esami strumentali, i quali chiariranno l'effettiva entità del problema accusato con la Nazionale. Le sensazioni non sono ovviamente positive, ma già nelle prossime ore si conoscerà con certezza l'esito del problema occorso al classe 2001 e i relativi tempi di recupero che, ovviamente, si preannunciano molto lunghi.



