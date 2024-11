Chi è Eric Dier

Il passaggio al Tottenham

Il Bayern Monaco

Ruolo e caratteristiche

La Nazionale

Quando scade il contratto di Dier col Bayern Monaco

Juventus in cerca di soluzioni per il pacchetto difensivo a disposizione di Thiago Motta dopo i gravi infortuni occorsi a Gleison Bremer e Juan Cabal. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club bianconero potrebbe anche puntare su una soluzione low cost, che risponde al nome di, difensore di proprietà delEric Dier è un calciatore inglese di 30 anni che milita attualmente nel Bayern Monaco, ma con alle spalle una carriera spesa quasi esclusivamente in Premier League. Trasferitosi in tenera età in Portogallo, per motivi familiari, è entrato a far parte del settore giovanile dello Sporting, club che lo fa debuttare tra i professionisti dopo una brevissima parentesi in patria all'Everton. Dopo due stagioni allo Sporting, però, decide di tornare in Inghilterra dove viene acquistato dal Tottenham.Approdato in quel di Londra, Dier diventerà una delle colonne degli Spurs, dove giocherà dal 2014 fino al gennaio del 2024. Con il club londinese ha collezionato qualcosa come 365 presenze ufficiali, 13 goal e 12 assist, prima di passare al Bayern Monaco.Dal gennaio scorso veste la maglia del club più titolato di Germania, ma a Monaco sta vivendo una parentesi da comprimario. A giugno ha firmato, da svincolato, solo per un anno, con opzione al 2026. Il Bayern avrebbe già aperto alla cessione per una cifra vicina ai 5 milioni.Nasce calcisticamente come difensore centrale, ma la sua duttilità tattica gli consente di occupare anche il ruolo di terzino o di centrocampista difensivo. Nel corso delle ultime stagioni della sua carriera è infatti stato schierato anche come mediano.Con la maglia della Nazionale inglese è stato un punto di riferimento dal 2015 al 2022, periodo nel quale ha collezionato 49 presenze con la Nazionale dei Tre Leoni.Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025, ma nel suo contratto è stata inserita un'opzione per prolungare l'accordo di per un'ulteriore stagione.





