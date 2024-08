Juve, le ultime di Sancho

Laalza il pressing per. Come vi abbiamo già anticipato nelle scorse ore , dopo aver chiuso per Nico Gonzalez Francisco Conceicao i bianconeri puntano a ingaggiare anche l'esterno classe 2000 di proprietà del, con cui sono in continuo contatto. L'obiettivo è quello di trovare un'intesa per un'operazione in prestito, con l'auspicio che il club inglese possa poi contribuire al pagamento del suo alto ingaggio.Sono ore caldissime, quindi, in casa Juve, mentre la squadra di Thiago Motta si prepara alla prima trasferta stagionale sul campo del Verona. Anche lo stesso tecnico, intervenuto poco fa in conferenza stampa , ha commentato le ultime mosse del club sul mercato: "Ho detto che stiamo lavorando molto bene per fare una squadra competitiva e lo avete già visto. Pensiamo al Verona, questa è la nostra concentrazione". Apparente tranquillità, dunque, da parte dell'allenatore in vista dell'impegno di Serie A. Ma sul fronte mercato alla Continassa c'è tutt'altro che "calma piatta"...





