Sancho-Juventus, perché si può

Il mercato estivo è sempre ricco di voci e speculazioni, e uno dei nomi che ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi in questa sessione è quello di JadonL'esterno offensivo inglese, attualmente in forza al, è stato accostato con insistenza alla. Nonostante le complessità dell'operazione, l'affare non è affatto da considerare impossibile.Jadon, acquistato dalnel 2021 per una cifra record, ha faticato a trovare continuità e stabilità al Manchester United. Le recenti difficoltà del giocatore e la sua situazione contrattuale hanno alimentato le voci di mercato, con la Juventus che è pronta a inserirsi nella trattativa. La situazione del giocatore potrebbe rappresentare un'opportunità per i bianconeri.Laè ben consapevole che ilpotrebbe essere disposto a contribuire parte dell'ingaggio di Sancho per facilitare una cessione. Questo potrebbe rendere l'operazione più sostenibile per il club bianconero, che potrebbe essere in grado di coprire solo una parte del salario del giocatore, rendendo così l'affare più accessibile economicamente.Un'opzione concreta per la Juventus potrebbe essere quella di puntare su un prestito.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui