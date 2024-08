è pronto a iniziare la sua nuova avventura alla. Una tappa di carriera tanto desiderata, che vivrà come primo "momento" leal JMedical. Arrivato a Torino già nella serata di ieri dopo giorni di trattative dei bianconeri con la Fiorentina, il classe 1998 è atteso al centro medico intorno alle 9.00. Nelle ore successive firmerà il contratto con la sua nuova squadra, che per lui ha investito quasi 40 milioni di euro, dopodiché sarà possibile ufficializzare il trasferimento.Improbabile che Nico Gonzalez possa essere a disposizione di Thiago Motta già per la trasferta di domani a Verona, ma le occasioni per mettersi in mostra non gli mancheranno di certo.- Nico Gonzalez è al JMedical!