Le parole di Thiago Motta in conferenza



Di cosa parla Thiago Motta?

Dopo il debutto in campionato, e gli ultimi affari di mercato, prosegue la giornata ricchissima in casa. E' il momento della conferenza stampa di: il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti presenti in sala e presenterà soprattutto la sfida controdi domani sera, alle 20.45 in campo al Bentegodi."La squadra sta molto bene, buona preparazione per la partita. Buona settimana di lavoro. Restando sempre con i piedi per terra, ora siamo alla seconda, affrontando e andremo ad affrontare una squadra che sta bene dopo la vittoria contro una squadra che è una seria candidata per lo scudetto. Troveremo una squadra che attacca, contrattacca, che sa cosa vuole in campo".CARATTERISTICHE - "Ho la fortuna di avere tutti i giocatori a disposizione che hanno caratteristiche diverse, funzionali alla nostra squadra. Poi lì tutti hanno la stessa possibilità di poter giocare. Mi sento un allenatore fortunato".DANILO - "Ha avuto una botta in allenamento, non si è allenato. Abbiamo l'ultimo giorno di lavoro prima della partita. Oggi pomeriggio vedremo come sta".MBANGULA - "Vale la risposta di prima. Ho la fortuna di avere giocatori con determinate caratteristiche. Per lui deve cambiare poco. Ci sono punti positivi e negativi, da sinistra rientra e fa gol, a destra dovrebbe essere più complicato, anche se a questo livello no, ma riesco a capire. A destra può dare tanto, dipende dal ragazzo, da ciò che dimostra".MILIK - "Sta recuperando, non è in gruppo".KALULU - "Stessa risposta di prima. Fisicamente l'ho trovato molto bene, si è inserito molto bene. Può giocare da centrale, da terzino, lo vedo molto bene".REGALI - "Niente più sorprese? Ho detto che stiamo lavorando molto bene sul mercato per fare una squadra competitiva e lo avete visto già. Pensiamo al Verona, questa è la nostra concentrazione".COMO - "La cosa migliore? Tre punti. Per arrivare a un risultato ci sono cose indietro che dobbiamo fare bene. Abbiamo fatto bene la fase difensiva, molto bene a leggere il momento della partita, capire cosa chiede di fare certi momenti. Come squadra molto bene. Possiamo migliorare su tutto, ma è stata una bella prima prova. Resta indietro, ora pensiamo alla prossima complicata contro l'Hellas Verona".FARE L'ALLENATORE DELLA JUVE - "La mia vita? Ti posso dire che è bellissima. Lo sapete. Lo guardate dall'esterno, ma all'interno è così. Mi sveglio presto con entusiasmo di venire qui. Mi trovo con persone fantastiche, hanno quest'entusiasmo e me lo trasmettono. Mi trovo con ragazzi con voglia enorme di migliorarsi, di competere in allenamento. Passiamo il pomeriggio a preparare. Arrivo a casa dalla mia famiglia, oggi qui. Questa è la mia vita. Una vita privilegiata, mi sento privilegiato".LAVORO TRA REPARTI - "Non solo contro loro, avere l'equilibrio tra una fase e l'altra è importantissimo. Ogni squadra ha la sua filosofia. Contano tantissimo le due ali. Chi incide di più, l'area avversaria da attaccare, dietro da difendere. Il Verona ha dimostrato di essere una squadra forte, dobbiamo essere molto attenti, concentrati a fare la partita che vogliamo fare. Dobbiamo attaccare questa squadra, andare nella loro area di rigore, voglia di incidere, la nostra area difenderla come sappiamo. Molto bene".SAVONA - "Fino ad oggi mi piace tutto. L'impegno, come mi guarda o guarda le persone che gli parlano. E' molto attento. E' sveglio. Dimostra grande voglia di fare bene, al di là delle caratteristiche fisiche e tecniche, mentalmente lo vedo molto preparato. Merito suo ma anche di chi ha lavorato con lui nel settore giovanile. Fino ad oggi sono ragazzi che daranno un grandissimo aiuto alla squadra".CAPITANO - "Il ruolo del capitano non è solo nello spogliatoio. E' dappertutto. E' quello che deve trasmettere cosa siamo noi, deve mettersi davanti. Abbiamo tanti ragazzi. E' il caso di Danilo, che l'ha fatto sempre bene. Gatti l'ha fatto l'ultima volta. Deve trasmettere a tifosi, all'arbitro, a tutti, cosa dobbiamo essere, cosa vogliamo essere. Abbiamo tanti ragazzi che hanno questa capacità. Ho scelto per domani e lo vedrete domani".ASSENZE - "Danilo lo valuteremo oggi. Tutti gli altri abbiamo ancora un altro allenamento oggi per valutare e decidere chi inizierà la partita e chi avrà la possibilità di entrare e aiutare la squadra. La cosa importante è che per me c'è chi gioca e chi giocherà. Faccio massima attenzione a chi giocherà. Sono loro che alzano il livello in allenamento e in partita. Per me è fondamentale. Faccio molta attenzione a chi giocherà".COSA VUOLE VEDERE - "Tutte le partite hanno una storia diversa. Abbiamo giocato in casa con il Como, buona prestazione. Mi aspetto un'altra storia domani, dobbiamo essere pronti e preparati a tutto. Troveremo grande entusiasmo dopo la vittoria con il Napoli. Faremo la nostra partita, sempre al massimo, come squadra. E ognuno di loro la loro caratteristica al beneficio dell'altro per fare una bellissima prestazione".ESTERNI - "Nuovi? Sono forti. Per questo arrivano in questa squadra. Vogliamo sempre i giocatori forti dalla nostra. Tutti i giocatori che arriveranno lo fanno per essere competitivi dall'inizio alla fine. E' il caso di chi è già presente e di chi arriverà".VERONA - "Vedo l'Hellas Verona una squadra abituata a giocare certe partite. Tutte le stagioni si cambia, hanno avuto un cambio dell'allenatore ma restano sempre una squadra che lotta tantissimo. Mette sempre in difficoltà gli avversari. Per le ultime 5 abbiamo avuto una sola vittoria, vuol dire tanto ed è tanto merito dell'avversario. Squadra che sa quello che vuole, che fa dentro il campo. Essere pronti, preparati ad affrontarli al massimo e portare la partita dove vogliamo noi".SCUDETTO - "Questo lo lascio a voi. Domani sono concentrato e determinato per fare un'ottima prestazione. Conta solo quello".SCELTA FORMAZIONE - "Non c'entra il demerito".Naturalmente, si parte dal campo, con l'analisi dell'avversario. I temi di formazione e i dubbi sugli assenti hanno accompagnato questa vigilia, ma Motta è sereno e va verso la conferma delgià visto contro il. Non ci aspettiamo grosse sorprese, dunque. La curiosità è sulle prime parole riguardo a Nico Gonzalez: l'argentino oggi sta effettuando le visite mediche.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui