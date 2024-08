Juve, come funziona la clausola di Conceicao

La domanda se la sono posta in tanti: ma come, un investimento di quasi 10 milioni di euro (ingaggio compreso) per un prestito secco di un anno? Non è così "banale" la situazione di, acquisto del pomeriggio di ieri dellache è atteso domani, lunedì, a Torino per le visite mediche di rito prima della firma del contratto.Come spiega Tuttosport, il giovane esterno figlio d'arte ha infatti unanell'accordo con ilche, qualora i bianconeri volessero esercitarla entro la fine del campionato, scalerebbe dalla spesa quanto incassato nel frattempo. E Cristiano Giuntoli sembra avere tutta l'intenzione di farlo, per assicurarsi a lungo termine un ragazzo dalle qualità peculiari, a partire dalla grande facilità nel saltare l'uomo e creare la superiorità numerica. Secondo i dati del Cies, il portoghese è il secondo giocatore più efficace d'Europa nell'esercizio del dribbling, dietro al solo Jeremy Doku del Manchester City.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui