Clicca su gallery per scorrere le notizie più importanti

Quella di oggi è stata una giornata bollente in casa Juventus, soprattutto per il nuovo corso del club bianconero. Thiago Motta oggi ha sostenuto la sua prima conferenza da allenatore della Vecchia Signora. Anche Cristiano Giuntoli ha rilasciato delle dichiarazioni, dove ha salutato anche Adrien Rabiot, che non sarà più un giocatore della Juventus.Il club ha rilasciato un comunicato a riguardo, definendo il centrocampista come un elemento prezioso e dal grande carisma. Infine l'altra ufficialità del mercato bianconero, con l'arrivo di Cabral dal Verona e le prime parole del colombiano da giocatore della Juventus.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui