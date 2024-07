Cabal Juve, l'intervista

Le parole di Juan Cabal ai canali ufficiali della Juventus EMOZIONI – Sono molto felice di arrivare in questa squadra, una delle più grandi del mondo. Contentissimo di indossare questa maglia. Era da quando ero piccolo che non ne indossavo una originale e ora ho la mitica e sono molto felice.FOTO CON LA MAGLIA JUVE – Si ero tifoso della Juve, una delle squadre più grandi del mondo.CARATTERISTICHE – Posso giocare difensore e terzino, sono molto veloce e sono un bravo ragazzo dentro e fuori dal campo.ISPIRAZIONI – Mi ispiro a Cristiano Ronaldo, Segio Ramos, Cannavaro. Ne ho tanti a cui mi ispiro.OBIETTIVI – Trovare uno spazio per giocare e poi vincere tutto, l’obiettivo più grande.THIAGO MOTTA – Abbiamo parlato questa mattina, molto simpatico è stato un giocatore è bravissimo l’ho guardato.DEDICA – Tutti in Colombia sono in festa, questo è un passo importante per me, per la mia famiglia, per i ragazzi del mio paese d’origine.