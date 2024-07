Rabiot, addio alla Juve: il comunicato ufficiale

Dal sito ufficiale della Juve, il comunicato che annuncia l'addio di Adrien, dopo le parole in conferenza stampa di Cristiano Giuntoli Termina l'avventura in bianconero del centrocampista francese che saluta il nostro Club dopo cinque stagioni.Bianconero dall'estate del 2019, Adrien – nella sua esperienza a Torino – ha vinto uno Scudetto, due volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa Italiana, ma soprattutto ha sempre messo a disposizione dei compagni carisma e impegno.Restando al campo, Rabiot è sempre stato un elemento prezioso in fase di non possesso, ma non solo: nelle ultime due stagioni, infatti, ha incrementato notevolmente anche il suo apporto in zona gol con sedici reti e nove assist, tra tutte le competizioni.. Per la precisione sono 212 le gare giocate dal centrocampista transalpino con i nostri colori, numero che gli ha permesso di diventare il terzo francese di sempre – al pari di Zinedine Zidane – proprio per numero di apparizioni con la Juventus alle spalle soltanto di David Trezeguet (320 presenze) e Michel Platini (224).Grazie, Adrien, e un grande in bocca al lupo per il futuro!





