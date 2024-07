Rabiot-Juventus, l'annuncio sul futuro

. L'addio dopo cinque stagioni del centrocampista francese, svincolato dallo scorso 30 giugno, è stato confermato da Cristiano Giuntoli durante la presentazione ufficiale in conferenza stampa di Thiago Motta, che evidentemente non è riuscito a convincerlo a firmare un nuovo contratto. "Gli auguriamo le migliori fortune per il suo futuro, professionale e non", le parole del dirigente.I bianconeri avevano offerti al classe 1995 un rinnovo a cifre inferiori - ma comunque interessanti - rispetto a quelle percepite fino a poche settimane fa, aspettando pazientemente una risposta che sembrava dovesse arrivare anche prima dell'Europeo. Rabiot, invece, ha sciolto le riserve solo nelle scorse ore , annunciando la volontà di cambiare aria. Da capire dove si accaserà ora, a parametro zero.





