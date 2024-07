Thiagosi presenta da nuovo allenatore della Juventus: ecco le sue parole in conferenza stampa.- "Prima ringrazio Maurizio e Cristiano, per la vostra presenza. Sono contento, sono felice, soddisfatto di essere arrivato oggi a essere l'allenatore di un club storico. Ambizioso. Ho la convinzione oggi che si apra un ciclo interessante. I primi giorni sono stati bellissimi. Struttura di lavoro molto bella, molto preparata, con gente con grande competenza nel loro lavoro. Mi stanno aiutando tanto, così come gli altri. Ringrazio l'accoglienza calorosa dei tifosi, sono contento di essere qui con voi"- "Squadra orgogliosa e felice dopo ogni partita, insieme ai nostri tifosi. Abbiamo fatto un grande lavoro, dato il massimo. Questo è quello che voglio vedere sempre".- "Storico, ambizioso. Sono arrivato nel momento giusto. Ciclo molto interessante, sono contento di partecipare a questo nuovo ciclo. Obiettivi? Quello che ho in testa è prepararsi bene. Siamo in un momento importante, dobbiamo concentrarci al massimo per fare una buona preparazione. Essere pronti per affrontare qualsiasi squadra, ogni livello al massimo, competere per ogni partita. Poi vedremo".- "Sorpreso sì, non mi aspettavo... Ero convinto di arrivare in un club fantastico, preparato, sì che sorprende la struttura che abbiamo. Abbiamo di tutto per fare bene il nostro lavoro. I tre anni che abbiamo li affronteremo giornata dopo giornata, con energia positiva, cercando di fare più partite possibile. Vuol dire che la squadra sta andando bene".- "Sono d'accordissimo, come in tutte le grandi squadre, non cambia. Sono tranquillo, sento grande responsabilità ma è una bellissima responsabilità. Pensando oggi non cambierei con nessuno il mio posto. Voglio dare il massimo. Voglio cercare di trasmettere tutto quest'entusiasmo, la motivazione che ho dentro, andare ad affrontare ogni partita al massimo e competere con chiunque. Questa è la mia idea oggi".- "E' stato un grande piacere, fa sempre bene la visita di John Elkann. La pressione è uno stimolo in più. E' una bella responsabilità oggi allenare questo club. Giorno dopo giorno, partita dopo partita, fare bene il nostro lavoro".- "Prima la critica fa parte del lavoro e va accettata, è un grande giocatore, ma il talento ha bisogno della squadra e di uno spirito di squadra. Quando questo funziona, i talenti emergono da soli. Non ho dubbi che sia lui che i talenti, con il funzionamento della squadra, faranno una grande squadra".- "Sul concetto di vincere sono d'accordo. Questo concetto con il passare del tempo lo allungheremo e non si finisce solo lì. Mourinho e Gasperini? Allenatori molto capaci. Hanno fatto molto bene, sono stato fortunato, è stato un privilegio lavorare con loro, ma anche con altri, di poter lavorare insieme, migliorare, lavorare. Trasmettere questa passione, poter allenare. Li ringrazio tutti, ho preso un po' da ognuno e ho la mia idea e sono convinto che con la mia idea faremo molto bene".- "Nella Juventus alto livello, abbiamo solo giocatori forti. Anche per lui".- "Oggi abbiamo un grande capitano che è Danilo, vorrei averlo con noi, ha bisogno di fare vacanza, tornare al pieno delle energie. Sia mentale che fisica. Quando saremo insieme valuteremo le situazioni nel momento adeguato. Oggi ripeto: sono contento di avere un capitano come Danilo. Spero che arrivi presto. Per prepararsi alla grande stagione".- "L'ho visto due giorni fa, mi è sembrato un ragazzo fantastico. Come tutti ne avevano parlato prima, in campo da quello che ho visto può fare qualsiasi ruolo. Quando qualcuno ha voglia, disponibilità e volontà di crescere, con il talento che ha, ha solo da migliorare e aiutare la squadra"."Oggi fa parte del gruppo, si sta allenando molto bene, come ha detto il direttore niente da aggiungere è un giocatore della Juventus e si sta allenando molto bene"."Su Adrian da amico sono molto contento se sarà felice altrove. Lo conosco da tempo, gli auguro il meglio"."Partita dopo partita, la cosa più importante è quello che metteremo a prescindere dalla competizione e dall'avversario. Ecco perché dobbiamo concentrarci per fare bene"."Dobbiamo prepararci alla stagione, essere pronti ad affrontare ogni partita. Trequartista? Per me i centrocampisti devono fare tutto. I centrocampisti devono difendere, attaccare, saper giocare, fare contrasto, fare gol. Abbiamo solo giocatori forti qui, tutti i centrocampisti che abbiamo e che potremo avere possono fare tutto"."Può migliorare su tutto, è giovane, ha una testa che è concentrato sul lavoro, la sua priorità è giocare a calcio. Ha firmato una grande e bella responsabilità. Continuare a giocare in un grande club come la Juve. Sono contento che sarà con noi, ci darà una mano"."E' piena di giocatori moderni, non lo dico perché sono qui. Ho sempre detto che devono essere tutti utili e duttili, utili a questo gioco, fare tutto in campo, che sono pochi i fenomeni in un ruolo preciso, sennò dobbiamo essere duttili. Qui ne abbiamo tantissimi"."Grande giocatore, abbiamo fatto un grande lavoro ad averlo. Nazionale brasiliano e non è poco. Stagione importante, è andato in Champions e non era scontato. Ha fatto tutte le partite, facendo gol. E' un giocatore completo in questo momento, si adatterà facilmente nel nostro gioco. Sia più alto che più basso. Deve essere capace di scambiare i ruoli. Nella fase difensiva, dipendendo dalle squadre che andremo ad affrontare, farà anche il difensore"."Il passato rimane lì, è da guardarlo ma non pensarci più. Penso da oggi in poi. E da oggi in poi concentrazione totale. Prepararsi bene. Quando iniziano le partite di tutte le competizioni, essere pronti ad affrontare le partite al massimo e competere al massimo livello. Koop? Non è un giocatore mio, non parlo di giocatori delle altre squadre"."Hai detto solo cose negative (ride, ndr). E' così, tanto lavoro, senza alibi. Siamo pronti ad affrontare la situazione. Sempre con positività"."Stagione nuova per tutti, ma oggi non cambia niente. La preparazione è sempre la stessa. Prepararsi per essere pronti già alla prima. E andare così partita-partita"."Bella domanda. Daranno una grande mano sicuramente, in prima squadra saremo 23-24 titolari, affrontare tante partite, una grande competizione sana tra di loro. Vedere chi inizierà e chi aiuterà durante le partite. Adzic è un giocatore molto interessante, sono molto contento di quanto visto in allenamento. Guardo poco l'età, guardo il presente. Si sta allenando bene. Ha grande forza fisica, buona tecnica, mentalmente lo vedo molto preparato. Sta dimostrando di essere a livello, dipenderà da lui. Se gioca con noi o no. Se c'è da aspettarlo... Ma l'impressione è di un giocatore che può diventare importante".