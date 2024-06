Il mercato non dorme mai, così come il mondo Juventus. Quella di oggi è stata un'altra giornata ricca di novità in casa bianconera, soprattutto a livello di mercato. Mercato che sarà legato alla scelta di Adrien Rabiot. Il francese deve ancora fare sapere la sua risposta alla Juventus in ottica rinnovo, con Giuntoli che però si sta muovendo con due alternative.Resta viva la pista per Zirkzee. I rallentamenti della trattativa tra Milan e Bologna potrebbero favorire un ritorno di fiamma della la Juventus. Se il club bianconero ragiona sull'olandese, in casa c'è già un giocatore di spessore che manda messaggi di amore. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, che ha espresso la volontà di tornare alla Juventus. Kostic chiude anticipatamente l'Europeo, mentre il Bayern Monaco si è interessato a Chiesa.Clicca su gallery per scorrere le cinque notizie di giornata