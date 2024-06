Zirkzee alla Juventus, Thiago Motta spinge per averlo



Frenata del Milan

, apparentemente scomparso dai radar dopo il viaggio in moto con la moglie Angela e l'annuncio social della firma con la Juve. Eppure Thiago, scrive il Corriere dello Sport, continua a tessere la complicata tela del mercato insieme al sarto Giuntoli, con il quale c'è condivisione totale su piani e progetti. Oltre alle trattative già avviate (il terzino Wendell, gli esterni Greenwood e, a un passo dall'essere chiuse (Douglas Luiz) oppure già blindate (Di Gregorio), ne resta una rimasta fin qui sotto traccia, però sempre viva: quella per il pupillo Zirkzee.L'attaccante del Bologna nei giorni scorsi ha chiuso le valigie e salutato le vacanze per rispondere alla convocazione in extremis dell'Olanda.nell'ottica delle rotazioni necessarie in una stagione con cinque diverse competizioni che rischia di superare le 70 partite. Il nodo del serbo, al momento, risulta complesso da sciogliere: lo stipendio di Vlahovic salirà a 12 milioni netti e questo rende difficile una sua cessione, ma nell'ottica di Motta un problema societario potrebbe anche trasformarsi in un vantaggio tecnico.Se la Juventus continua a pensare a Zirkzee è anche perché il Milan, che sembrava in pole per chiudere l'operazione, in queste ore sta frenando per almeno due motivi riferisce il quotidiano. Il primo:i, più rapace d'area, quindi in stile Giroud, anche perché a differenza della Juve i rossoneri non avrebbero poi un altro profilo da affiancare a Zirkzee. Il secondo: le il club di via Aldo Rossi non intende spendere tutti questi soldi.