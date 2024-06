Juventus, chi sostituirebbe Rabiot?

In attesa della riposta di Adrien Rabiot (il punto della situazione)il cui accordo è ormai blindato e si aspettano di sistemare gli ultimi dettagli della maxi operazione che porta il brasiliano a Torino con Iling Junior e Mckennie all'Aston Villa. Certo,Douglas Luiz come raccontato nei giorni scorsi non è alternativo a Rabiot e i due possono ritrovarsi insieme a Torino. Questa è almeno l'obiettivo di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Se invece alla fine il centrocampista francese dovesse salutare la Juve, allora la dirigenza si muoverebbe per sostituire con un profilo importante l'ex Psg. Resta invece a parte la trattativa per, profilo per cui il club continuerà a lavorare in cerca dell'intesa con l'Atalanta.Ma chi sarebbero i possibili sostituti di Rabiot? Secondo la Gazzetta dello Sport,Entrambi hanno un fattore che può facilitare l'operazione, ovvero il contratto in scadenza nel 2025 che abbassa il prezzo del cartellino. Sia sul fratello di Marcus che su Fofana però non mancano le squadre interessate. Tanti tasselli ancora da mettere a posto in casa Juve per il centrocampo. Per capire le chance di vedere uno dei due a Torino, prima di tutto si dovrà risolvere la questione Rabiot.