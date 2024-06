Juventus, futuro Rabiot: il punto della situazione

Le tempistiche

Sabato è stato il turno diieri invece sono scesi in campo Szczesny, Kostic ead Euro2024. Tutti, a parte il centravanti serbo, hanno in comune l'incertezza sul futuro, che sembra più lontano da Torino o in alcuni casi già segnato come per Tek (in attesa che si sblocch). Fa parte di questa categoria ancheA differenza di Szczesny, Adrien ha meno certezze. O meglio, magari nella sua testa una decisione è già sul punto di prenderla, ma sicuramenteovvero un rinnovo di tre anni a 7,5 milioni di euro., non è andato a buon fine. E adesso?Rabiot ovviamente ora vorrà focalizzarsi sull'europeo con la Francia ma il tempo stringe.L'europeo, considerando anche le prospettive della Francia di andare fino in fondo, si concluderà ben oltre il mese di luglio ed è quindi impensabile per la Juventus arrivare così in avanti senza sapere se avrà in rosa un giocatore ritenuto centrale nei piani del club e di Thiago Motta. Per questo, nonostante oggi inizi ufficialmente l'europeo di Adrien, alla Continassa si attende una risposta a breve.questa volta però, non per solo una stagione. Resta un cauto ottimismo, che però dovrà trasformarsi in qualcosa di concreto già nei prossimi giorni.