Inghilterra-Serbia: la partita di Vlahovic

I numeri di Vlahovic

Tiri: 2

Tiri in porta: 1

Expected Goals (xG): 0,07

Tocchi: 18

Duelli aerei (vinti): 4 (1)

Dribbling tentati (riusciti): 1 (1)

Possessi persi: 8

Alla vigilia di Inghilterra-Serbia, c'era il dubbio sulla presenza dal primo minuto di Dusan. E invece non solo il centravanti della Juventus è partito dall'inizio ma è rimasto anche in campo per tutti i 90 minuti. Stojković ha optato per il doppio attaccante con Mitrovic lasciando in panchina Tadic. Scelta che però non ha avuto effetti positivi, anzi.complice anche un atteggiamento molto difensivo e troppo passivo della Serbia. Un paio di conclusioni ribattute per il classe 2000, chiuso dalla retroguardia inglese e in particolare dalla marcatura stretta di Guehi. Sicuramente qualcosa in più si è visto nella ripresa, con due squilli da parte del giocatore.dal primo minuto ma soprattutto di lasciarlo in campo, preferendolo a Mitrovic (uscito al minuto 61'). Se fino ad ora la sensazione era che Dusan non fosse mai veramente stato al centro della Serbia, adesso qualcosa sembra cambiato. Avrà altre occasioni per mettere la firma su questo europeo, almeno altre due, contro Danimarca e Slovenia.