La scelta della Juventus



La prossima squadra di Szczesny

A prescindere, rinunciare a questosarà un dolore. E un rischio. Michelesarà pure il nuovo che avanza, però Tek, anche nella sconfitta della sua Polonia contro l'Olanda, ha dimostrato che indossare i guanti in certe partite è per pochi. E lui è tra pochissimi.Resta un fattore, il numero uno della Juventus. 34 anni, una carriera importantissima alle spalle, è oggi ancor più affidabile di ieri. Risultato di un lavoro fisico e atletico (in particolare quello fatto con Filippi nelle ultime stagioni) che ha dato frutti pazzeschi, che oggi la Polonia si è goduta al di là del risultato. Ecco: se ve lo state chiedendo, se vi state ponendo anche l'ultimo dei dubbi, sappiate che sì, sarà addio. E arriverà presto.20 milioni di euro per, la scelta tra i pali dellae in particolare di. Wojciechnon ha "pagato" alcuna direttiva o cattiva gestione, semplicemente la società ha reputato questo il momento adatto per svoltare in porta, per garantirsi più futuro e a buon prezzo.Szczesny non è il prototipo di estremo difensore che fa impazzire Thiago, fortissimo tra i pali e poco meno con i piedi, ma la scelta di Giuntoli è di natura economica. Oltre 7 milioni a stagione per il portiere ex Roma e Arsenal, semplicemente troppi in questo momento storico bianconero.Decisamente più abbordabile il discorso per, la squadra saudita nella quale militanoe l'ex interista: proposta da quasi 20 milioni di euro di stipendio annuale e ormai parti sul punto di chiudere. Manca poco, ma manca: i discorsi si sono fermati negli ultimi giorni, anche per la richiesta della Juventus.5 milioni la proposta bianconera, che da Riad non sembrano voler soddisfare, fermandosi poco sotto. L'inizio degli Europei non aiuta, ma la storia si chiuderà: lo vogliono tutti. Lo vuole specialmente Giuntoli.