Vlahovic, le parole alla Rai sulla Juve e Thiago Motta

Dusan Vlahovic dopo la sconfitta contro l'Inghilterra ha parlato ai microfoni della Rai, commentando l'occasione avuta nel finale (il commento alla sua prestazione): "Era un tiro difficile, lui era posizionato bene. Da quella situazione ho tirato fuori il massimo,Ma il mister ha deciso così, io sono qua, sempre a disposizione della squadra, quello che mi chiedono io lo faccio, perchè per me è un piacere rappresentare il mio Paese.""Dopo 24 anni siamo qua, lo meritiamo, però non ci sono scuse, so cosa si aspettano da me, senza ombra di dubbio, devo fare meglio e spero di fare meglio nelle prossime due partite"."Thiago Motta nuovo allenatore Juve? Sì, ma adesso penso solamente alla nazionale, spero di rimanere il più a lungo possibile in Germania perché questa squadra, questo gruppo lo merita, poi delle altre cose parleremo più avanti."Io non vedo l'ora di tornare a Torino e sarò a disposizione. Poi per tutte le altre cose parlerò con la società".