Filipha concluso prematuramente la sua avventura a Euro 2024 a causa di un infortunio al ginocchio. Secondo quanto appreso in Serbia dal Telegraf, il ko subito durante la partita inaugurale del Gruppo C contro l'Inghilterra è più serio del previsto, tale da escludere di fattodal prosieguo della competizione.Il colpo è arrivato dopo uno scontro con, al termine del primo tempo. Kostić è parso subito dolorante sul terreno di gioco e, nonostante l'intervento immediato dello staff medico, è stato evidente fin da subito che l'infortunio potesse essere grave. La scena di Filip che lascia il campo non aveva dato buone sensazioni,, colpendo profondamente tifosi e compagni di squadra.Kostić ha salutato l'Europeo al 43' minuto, sostituito da Filip Mladenović. E questi rimarranno gli unici minuti giocati da Kostić in questo torneo, una perdita significativa per la Serbia, che ora dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori chiave.Il giocatore serbo si sottoporrà a una risonanza magnetica nelle prossime ore per determinare l'entità precisa dell'infortunio e i tempi di recupero. Anche se i dettagli definitivi saranno chiariti solo dopo gli esami, è già confermato che Kostić non parteciperà al resto della competizione in Germania.