Chiesa Bayern Monaco, la situazione

Chiesa Juve, il nodo rinnovo e il futuro

Incertezza, posizioni in bilico, ed è in quella porta socchiusa che i top club osservano e aspettano il momento giusto per fare la propria mossa. Come abbiamo raccontato in questi giorni, la posizione di Federico Chiesa alla Juventus è in dubbio e non stupisce, dunque, che su di lui ci siano gli occhi dei grandi club europei.Come riporta Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania, il Bayern Monaco ha inserito Federico Chiesa nella propria shortlist, la lista dei desideri per la sessione di mercato estiva. Traccia da monitorare, dunque, e che potrebbe scaldarsi già nell'immediato post Europeo.Già, il post Europeo. Perché Federico Chiesa, nei giorni scorsi, ha dato mandato al suo agente Fali Ramadani di non parlargli di mercato e possibili destinazioni: il focus resta alla maglia azzurra e alla competizione continentale. Sul fronte Juve, diversi incontri, discussioni, trattative ma, al momento, non si è trovata una quadra per quel che riguarda il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.