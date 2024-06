Clicca su gallery per le cinque notizie della giornata bianconera

Quella di oggi è stata una giornata molto importante per la Juventus, soprattutto in ottica mercato. Innanzitutto tiene banco il caso Dejan, con diversi club che sono molto interessati al giovane difensore bianconero. In ottica centrocampo c'è sempre, per il quale non è esclusa una contropartita tecnica per abbassare le alte richieste dellLacambia pelle. Dopo Brambilla è pronto il nuovo allenatore: stiamo parlando di Paolo, ex tecnico dellae traghettatore dellanelle ultime due giornate di campionato. Dalla Germania Adrien, in trattativa con laper il rinnovo, spende parole al miele per il nuovo tecnico bianconero.