Juventus, parla Rabiot: indizio sul futuro?

è un allenatore eccellente, ha fatto benissimo al Bologna. Giocavamo insieme al PSG. Lui ha la sua carriera, io la mia… Vedremo, ma laha fatto la scelta giusta con lui".Parola di Adrien. Il centrocampista classe 1995 è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della, dove ha parlato anche del suo prossimo futuro che, come noto, è ancora in bilico in attesa della sua decisione di rinnovare o meno il contratto in scadenza con i bianconeri. La Juventus, intanto, aspetta una risposta, così da sondare eventualmente anche altre piste di mercato.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.