I movimenti sul mercato sono tanti, così come le trattative che la Juventus sta portando avanti, sia in entrata (vedi Douglas Luiz), sia in uscita (); oltre all'attesa per quanto riguarda Rabiot.Una trattativa, questa, che prosegue già da un anno considerando i sondaggi della passata stagione poi smorzati dalla decisione di “congelare” il mercato. E che continua sempre all’insegna dei piccoli passi.La Juventus si è già assicurata una corsia preferenziale figlia dell’intesa con l’entourage del giocatore già raggiunta sia da un punto di vista economico che progettuale. Manca però l’accordo con l’Atalanta, checonsiderando per esempio l’interesse della Dea perma anche per Matias Soulé e Moise Kean, come scrive La Stampa.Koopmeiners ha dovuto saltare l'europeo per l'infortunio muscolare accusato nel riscaldamento nell'ultima amichevole pre-europeo. La Juventus, forse anche per questo, adesso tenta di accelerare. Nei prossimi giorni, infatti,Passo dopo passo, la Juve prova ad arrivare alla fumata bianca per l'olandese.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.