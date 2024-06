Huijsen, l'idea della Juventus: dove può andare

Le altre squadre interessate

Huijsen nell'operazione Koopmeiners?

Negli ultimi giorni, diverse squadre i giro per l'Europa si sono mosse per acquisire le proverbiali informazioni intorno al profilo disull’altare di un’asticella da alzare nell’immediato. Soltanto a fronte di un’offerta reputata congrua, naturalmente: intorno ai 30 milioni di euro.Queste ore, insomma, servono ai vertici della Juventus per soppesare le manifestazioni d’interesse ricevute, lasciar intendere le proprie richieste e capire quale controparte possa muovere passi concreti. Come riferisce Tuttosport,Il club spagnolo ad Huijsen può offrire l’ambiente in cui è cresciuto, ovvero la penisola iberica, e il palcoscenico più prestigioso, dunque la Champions League.Ma Giuntoli sta mantenendo rapporti piuttosto stretti anche con gli altri club che si sono interessati a Huijsen, cioèconsiderando come nei radar della Juventus ci sia Sancho (obiettivo numero uno del Dortmund dopo averlo avuto in prestito sei mesi) e Adeyemi, profilo piuttosto gradito a Motta. Gli incastri non mancano, insomma, dalla difesa all’attacco.E poi c'è l'altra pista, quella tutta italiana che porta all'Atalanta. Si, perché come sappiamo,grande obiettivo della Juventus. La richiesta di 60 milioni da parte dell'Atalanta potrebbe abbassarsi con l'inserimento di una contropartita tecnica e il nome di Huijsen non è certo da escludere nell'eventuale operazione.