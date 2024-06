Juventus Next Gen: tutto fatto per Montero

Tutto definito, in sostanza manca solo l'annuncio (che arriverà a breve). Paolosarà il nuovo allenatore della, reduce da una stagione decisamente positiva sotto la guida di mister Massimo Brambilla che ora è in procinto di salutare per intraprendere una nuova esperienza sulla panchina di una prima squadra (in queste ore per lui si parla soprattutto del Foggia).Montero, dopo aver iniziato ad allenare la Primavera bianconera nel 2022, ha traghettato la Juventus dei "grandi" nelle ultime giornate di campionato dopo l'esonero improvviso di Massimiliano Allegri. Ora lo attende una nuova avventura in Serie C, dove ritroverà anche alcuni dei ragazzi che ha visto crescere tra le file dell'Under 19.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.