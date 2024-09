Juventus, le 5 notizie di oggi domenica 8 settembre 2024

Giornata per nulla banale in casa Juventus , nonostante la pausa nazionali e l’assenza di partite.Il trasferimento di Filip Kostić al Fenerbahçe è quasi definito. Mancano solo le visite mediche e le pratiche burocratiche prima dell'ufficializzazione dell'accordo. Con il serbo in procinto di lasciare la Juventus, rimane da risolvere il caso di Arthur Melo, l'ultimo degli esuberi ancora presente nella rosa bianconera.Nel frattempo, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Nico Gonzalez. Dopo il recente problema alla caviglia, l'attaccante della Juventus ha condiviso sui social alcuni dettagli sul suo stato di salute, rassicurando i tifosi.Infine, le recenti dichiarazioni di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sulla Juventus hanno suscitato discussioni. Commisso ha espresso opinioni critiche e sollevato interrogativi che hanno animato il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori.