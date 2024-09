Kostic Fenerbahce, il comunicato

Ilha annunciato di aver raggiunto un accordo di principio con la Juventus e Filip Kostic per il trasferimento in prestito del giocatore serbo. L’esterno, che ha vissuto una stagione difficile con la Juventus, ha ora la possibilità di rilanciarsi nel campionato turco. Kostic è stato invitato a Istanbul per sottoporsi alle visite mediche e finalizzare il trasferimento, il che segnerebbe una mossa importante sia per il Fenerbahçe che per il giocatore, desideroso di ritrovare continuità e prestazioni di alto livello.Questa operazione, che segue le linee guida di un prestito, rappresenta un'opportunità per il Fenerbahçe di rinforzare ulteriormente la rosa con un giocatore d'esperienza internazionale, capace di contribuire con la sua versatilità sulle fasce. Le trattative avanzate tra i due club e l'approdo imminente del giocatore a Istanbul indicano che l'affare è vicino alla conclusione ufficiale."Il nostro club ha raggiunto un accordo di massima con la Juventus FC e con Filip Kostic per il trasferimento in prestito del giocatore.Kostic è stato invitato a Istanbul per sottoporsi alle visite mediche e proseguire le trattative sul trasferimento".