Arthur può ancora lasciare la Juventus? Le ultime

Con il trasferimento ormai fatto diin casa Juventus è rimasto solotra i giocatori fuori dal progetto. Il brasiliano nonostante sapesse di non essere preso in considerazione fin da inizio estate, non ha trovato al momento una nuova destinazione e il tempo stringe.La Juventus ha deciso di inserirlo nella lista Champions non perché è orientata a fare un passo indietro e puntare su Arthur ma per occupare un posto che sarebbe rimasto libero inutilmente. E soprattutto perché rispetto a Kostic non c'erano e non ci sono neanche ore trattative calde per Arthur. L'ultimo giorno "buono" per la sua partenza potrebbe essere il 13 settembre, giorno in cui chiude il mercato turco, uno dei pochi rimasti ancora aperti.