Quando scade il contratto di Kostic con la Juventus?

Quanto risparmia la Juventus cedendo Kostic?

prelevato dall'Eintracht Francoforte. Dopo una prima stagione di alto livello, l'esterno offensivo serbo ha riscontrato qualche difficoltà al momento della riconferma. La situazione è poi precipitata con l'arrivo diche, di fatto, ha escluso il classe 1991 dal suo progetto tecnico. Da qui la volontà della società di cederlo. E cco le novità sul suo futuro. Filip Kostic, arrivato nel 2022, ha firmato un contratto di 4 anni con la Juventus. Il suo legame con la Vecchia Signora terminerà quindi tra due anni, il 30 giugno 2026. Difficilmente comunque si arriverà alla scadenza visto che già nei prossimi giorni l'esterno potrebbe lasciare il club.L'eventuale cessione di Kostic sarebbe una notizia positiva per le casse bianconere. Il giocatore pesa a bilancio pochi milioni di euro ma il risparmio sarebbe sull'ingaggio visto che al momento la formula più probabile per la sua partenza è quella del prestito.ingaggio che la Juventus risparmierebbe in caso di cessione anche se solo in prestito.