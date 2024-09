Kostic al Fenerbahce: la posizione del calciatore

I dettagli dell'operazione

E' ufficialmente iniziata la trattativa tra ile laper il trasferimento in Turchia di. In queste ore i contatti tra i due club stanno proseguendo in maniera positiva e l'intenzione comune è quella di arrivare ad un accordo nel più breve tempo possibile.Filip Kostic, ormai conscio di non far più parte del progetto di Thiago Motta, vede di buon grado un trasferimento in Turchia e, insieme al suo entourage, ha ufficialmente aperto alla possibilità di trasferirsi in quel di Istanbul alla corte di José Mourinho.Juventus e Fenerbahce starebbero lavorando ad un'operazione in prestito fino al termine della stagione 2024/25. Kostic, dal canto suo, è legato alla Juve fino al 30 giugno 2026.