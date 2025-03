Thiago Motta ritrova la squadra alla Continassa: clima e parole, il 'primo' giorno post Juventus-Atalanta

2025 Getty Images

Ripartire, certo, questa può essere forse l'unica parola per andare oltree guardare verso la prossima partita con la Fiorentina. La più banale, la più scontata. Ma riuscire davvero a ripartire dopo una serata così è molto più facile a dirsi che a farsi. Perché non è la prima della stagione, è l'ennesima serata che mette in dubbio tutto, quella peggiore senza dubbio, anche solo per "dimensioni" della sconfitta.Le vittorie nel mezzo in campionato? Tutte dimenticate, come se non ci fossero state.

Thiago Motta e la squadra si ritrovano: il clima e le parole del tecnico

In una situazione così difficile, Thiago Motta dovrà avere la forza di mantenere il più possibile la barra dritta, perché. Un futuro che riguarda non solo lo stesso tecnico ma l'intera Juventus. La mancata qualificazione in Champions avrebbe un impatto a 360 gradi. E quindi? Quindi in un modo o nell'altro Thiago e la squadra avranno 10 partite di campionato per "salvare" la faccia e la Juventus. La serata con l'Atalanta è comunque destinata ad essere uno spartiacque. Ed ecco perché in questo senso, almeno per il gruppo squadra e Thiago, che dopo essere rimasti a riposo ieri, si sono ritrovati questa mattina alla Continassa. Il clima, ovviamente, non può che essere pesante.. Tutto normale? All'apparenza. Nei fatti, sia l'allenatore che i giocatori sono consapevoli che non può essere tutto normale dopo lo 0-4.. Perché uno dei punti su cui il tecnico si è concentrato maggiormente, già a caldo, era stato l'aspetto psicologico e quanto la squadra avesse sofferto il rigore subito. Non si può uscire dalle partite così, non può bastare un episodio per cancellare un'intera (o quasi) squadra dal campo. Anche su questo Thiago cercherà risposte diverse a partire da Firenze. L'ambiente non aiuterà la Juve in questo complicato finale di stagione. Il campo potrà essere a questo punto l'unico "amico" dei bianconeri. E domani doppia seduta alla Continassa. Concentrazione massima, si riparte.