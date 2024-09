Jonathan David Juve, la situazione

Jonathan David, l'intervista

Il gol di Jonathan ha deciso la partita tra. Dopo il match, l'attaccante delha parlato a The Athletic, affrontando il tema del suo futuro e del contratto in scadenza il 30 giugno 2025 con il club francese. Con la prospettiva di diventare uno dei giocatori più ambiti del mercato estivo 2025, quando sarà disponibile a parametro zero, David ha lasciato intendere di essere aperto a nuove opportunità.Siache Juventus hanno mostrato interesse per l'attaccante, anche se non sono le uniche squadre a monitorare la sua situazione. David ha chiarito che il prossimo anno potrebbe essere decisivo per il suo futuro, rendendolo uno dei nomi più ricercati nelle prossime sessioni di mercato.Come riporta calciomercato.com, la Juventus sta valutando seriamente l'acquisto di Jonathan David, cercando una punta fisicamente affidabile che offra un'alternativa a Vlahovic, diversa da Milik (il cui contratto scade nel 2026). I rapporti tra il Lille e il direttore sportivo bianconero Giuntoli sono positivi sin dai tempi del Napoli, quando il dirigente orchestrò l'acquisto di Osimhen dal club francese. Ora Giuntoli ha già avuto dei primi contatti con il Lille per sondare la possibilità di un colpo a gennaio, cercando di anticipare la concorrenza. Parallelamente, la Juventus ha iniziato a discutere con l'entourage del giocatore, esplorando l'opzione di ingaggiarlo come svincolato nel 2025, quando il contratto di David con il Lille sarà scaduto. Questo doppio approccio potrebbe permettere alla Juventus di assicurarsi un attaccante di valore senza aspettare troppo.RIMASTO AL LILLE - "Ci sono state diverse offerte, ma non abbiamo concluso nulla. Ho parlato con società e allenatore e abbiamo deciso di restare a Lille".TUTTO PUO' SUCCEDERE - "Adesso tutto può succedere. Sono all'ultimo anno di contratto, vedremo cosa succederà l'anno prossimo".PREMIER? NON SOLO - "Sono aperto a tutto e non mi limito solo alla Premier League. Tutti i campionati sono entusiasmanti".LA PROPOSTA DEL LILLE - "Attualmente stiamo discutendo con il presidente per un possibile prolungamento. Vedremo come si svilupperà".