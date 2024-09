Nico Gonzalez, le ultime sulle condizioni

Sarà a disposizione contro, alla ripresa del campionato? Questi gli interrogativi che hanno turbato la pausa nazionali dei tifosi della Juventus . Le notizie dall’Argentina si sono moltiplicate negli ultimi giorni; le ultime hanno lasciato filtrare ottimismo, con il calciatore che – come hanno raccontato i giornalisti al seguito della Nazionale -, ha ricevuto il via libera a giocare ed allenarsi dopo gli esami di rito.Sensazioni che sembrano trovare conferma anche nelle immagini. Attraverso il proprio profilo Instagram, infatti, Nico Gonzalez ha condiviso alcune foto dell’ultimo allenamento con l’Argentina. Si allena in gruppo, quindi, ed è a disposizione per la prossima partita contro la Colombia. Scenderà in campo? Questo dipende dalle scelte di Scaloni; intanto la Juventus e Thiago Motta tirano un bel sospiro di sollievo.