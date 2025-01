Juventus, le 5 notizie di oggi lunedì 6 gennaio 2025

Tanto, tantissimo mercato. Ma anche polemiche e dichiarazioni: altra giornata intensa in casa Juventus Il calciomercato è al centro dell'attenzione in casa Juventus, e non potrebbe essere altrimenti vista la grande attività della dirigenza bianconera. L’obiettivo principale per la prossima finestra di trasferimenti è rinforzare la squadra con due difensori e un attaccante. Diversi nomi sono stati sondati in questo contesto, con vari giocatori accostati alla Juventus. Oltre a questi movimenti sul mercato, nella giornata di oggi hanno fatto rumore le dichiarazioni di Danilo, che è in partenza dalla Juve. Inoltre, è scoppiata una polemica riguardante un incontro che ha visto protagonista Francesco Calvo, suscitando non poche discussioni sui social.