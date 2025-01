In attesa di chiudere, in via definitiva, la sua avventura con la maglia della Juventus, dopo non essere stato nemmeno convocato per la Supercoppa italiana a Riyadh in quanto elemento ormai ai margini del progetto di Thiago Motta,si è preso del tempo per pensare al proprio futuro e attraverso il proprio canale Instagram ha postato un paio di foto che lo ritraggono, corredate da un messaggio decisamente criptico."Ciò che è eroico in un essere umano è non appartenere al gregge", ha scritto il difensore brasiliano sui propri canali social.