La Juve lavora al prestito

La posizione del Manchester United

Laha le idee molto chiare per quanto riguarda il calciomercato di riparazione e le ultime mosse rafforzano tale presupposto: i bianconeri vogliono rinforzare non solo la difesa, ma anche il comparto offensivo in dotazione a Thiago Motta.E in tal senso il nome che non passa mai di moda è quello di, ridotto al ruolo di semplice comprimario in questi suoi primi mesi al Manchester United. Il cambio di guida tecnica da Erik Ten Hag a Ruben Amorim non ha cambiato la situazione dell'olandese che continua ad essere inquadrato con lo status di riserva all'interno della rosa dei Red Devils. Ed è proprio questa situazione che potrebbe fare il gioco della Juve.I bianconeri, consapevoli di avere disponibilità limitate - al netto di alcune cessioni - in questa finestra di riparazione hanno avviato i contatti con il Manchester United per provare ad imbastire una trattativa strutturata sulla base di un prestito.Dal suo punto di vista, però, il Manchester United non considera quella del prestito secco come la soluzione ideale per privarsi di un calciatore pagato oltre 40 milioni soltanto pochi mesi fa.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui