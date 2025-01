Juve-Kolo Muani, la situazione

Secondo quanto riferito da The Athletic, lasarebbe seriamente intenzionata a portarea Torino nel mercato di gennaio. L'attaccante francese, attualmente ai margini del progetto tecnico di Luis Enrique al PSG, è entrato nel mirino del club bianconero. Sulla strada che conduce all'ex Eintracht, però, bisognerà fare i conti con la concorrenza proveniente dalla Premier League.L'obiettivo di Cristiano Giuntoli sarebbe quello di mettere il classe 1998 a disposizione di Thiago Motta a partire dalla sessione invernale di gennaio, finalizzando un'operazione in prestito. Madama deve però fare i conti con l'interessamento nei confronti del giocatore da parte di Tottenham e Manchester United, ma al momento il club zebrato sembra quello maggiormente accreditato per arrivare al 26enne francese.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui