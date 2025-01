Il contesto

Le dichiarazioni

Una frase e il web si scatena, i tifosi della Juventus si infuriano. Parliamo delle dichiarazioni di Francescoa Riad sull’unità di intenti conper ciò che riguarda la politica del pallone e ciò che accade l di fuori del rettangolo di gioco. A ricostruire il contesto – che non è mai una cosa banale, da sottovalutare -, e riportare l’intervento del dirigente della Juventus, è Antonio Corsa di JTalks A Riad si svolge l’SFS Football Summit. Dal palco intervengono Michele Ciccarese (Commercial & Marketing Director – Lega Serie A), Maikel Oettle (Chief Commercial Officer – Milan), Giorgio Ricci (Chief Revenue Officer – Inter) e Francesco Calvo (Managing Director Revenue & Football Development – Juventus).Domanda per Calvo: "Francesco, ho iniziato dicendo che la prova di questo stage, oggi, il vero risultato della Serie A oggi, è la differenza tra essere un'orchestra e un violinista. In passato abbiamo lavorato come violinisti, quindi ogni club lavorava da solo. Ora stiamo finalmente lavorando tutti insieme, creando progetti come quello che abbiamo appena visto. Tu sei in Serie A da tanto tempo ormai, quindi puoi davvero essere testimone di cosa sta accadendo e dirci se davvero c'è un cambiamento e perché".Risposta di Calvo: "Stavo giusto pensando… quando Maikel (Oettle, dir. commerciale Milan) e Giorgio (Ricci, dir. commerciale Inter) stavano parlando, che mentre sul campo siamo in forte disaccordo tra Inter, Juve e Milan, siamo assolutamente d'accordo su tutto ciò che avviene fuori dal campo. Questa è la prova che il calcio italiano sta cambiando".