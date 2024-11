Juventus, le 5 notizie di oggi lunedì 4 novembre 2024

Giornata di vigilia, si scalda l’atmosfera in casae le notizie non mancano.Vigilia di Champions League in casa Juventus , dove l’atmosfera è sempre più calda in vista della quarta partita della competizione, contro il Lille. In conferenza stampa, Thiago Motta e Khephren Thuram hanno parlato del prossimo impegno e dei futuri obiettivi bianconeri, con dichiarazioni importanti che riflettono l’attenzione e l’impegno della squadra.La giornata alla Continassa ha visto tra i protagonisti Weston McKennie, che si è distinto per intensità e determinazione in allenamento, segno della sua volontà di guadagnarsi un posto in campo. Per quanto riguarda le scelte di formazione, Thiago Motta sembra orientato a schierare una formazione equilibrata, mantenendo la solidità difensiva e l'aggressività in attacco. La sfida contro il Lille sarà un test importante per la Juventus, chiamata a dimostrare continuità e a lottare per la qualificazione agli ottavi di Champions.